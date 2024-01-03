Стрикленд рассказал, как он справляется с пережитым в детстве насилием

Чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд рассказал о том, как он справляется со своими детскими травмами.

«Я шучу обо всём этом, мы смеёмся, и вы должны шутить об этом. Если этого не делать, то как пережить такое насилие? Жизнь хороша, у меня много денег. Я счастлив», — заявил Стрикленд в интервью This Past Weekend.

Стрикленд завоевал титул в сентябре на UFC 293, сенсационно победив единогласным судейским решением звёздного новозеландца Исраэля Адесанью. В настоящий момент американец идёт на серии из трёх побед. В скором времени ему предстоит поединок с Дрикусом дю Плесси.

Напомним, Стрикленд был признан лучшим бойцом 2023 года по версии MMA Fighting.

Шон Стрикленд с помощью оружия защитил свою машину: