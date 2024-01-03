Хамзат Чимаев удалил пост о проблемах со здоровьем и заявил, что он в порядке

Непобеждённый боец UFC Хамзат Чимаев удалил со своей страницы в социальной сети Х (ранее Twitter) пост, в котором сообщал о проблемах со здоровьем. Вместо этого он поделился новым видео, в котором заверил своих поклонников, что он в порядке.

«Я в порядке. Я скоро вернусь за своими поясами», — сказал Чимаев в видео.

Напомним, в своём последнем поединке Чимаев встречался с бывшим чемпионом организации в полусреднем весе Камару Усманом. Их бой состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294. Противостояние продлилось всю дистанцию (три раунда) и завершилось победой Хамзата судейским решением.

Всего на счету 29-летнего Хамзата Чимаева в смешанных единоборствах 13 побед и ни одного поражения.