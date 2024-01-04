Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«У них есть кролик в шляпе». Инсайдер – о UFC 300

«У них есть кролик в шляпе». Инсайдер – о UFC 300
Аудио-версия:
Комментарии

Известный журналист и инсайдер Ариэль Хельвани рассказал, что на юбилейный номерной турнир UFC 300 американский промоушен готовит очень интересный бой.

«У них (UFC) есть кролик в шляпе, и они над этим работают. Это не главный бой вечера. Но они пытаются сделать это событие настолько особенным, насколько это возможно, я это знаю. Но для меня нет ничего более особенного, чем возвращение Конора. Пройдет почти три года с момента его последнего боя. Это можно было сделать прямо там (на UFC 300)… бой уже был готов… можно было объявить его здесь и сейчас», – приводит слова Хельвани BJ Penn.

Напомним, что UFC 300 пройдёт в ночь с 13 на 14 апреля. Местом проведения турнира станет Лас-Вегас (США).

Ранее Макгрегор в своих социальных сетях объявил, что бой между ним и Чендлером состоится на турнире UFC в Лас-Вегасе, который пройдёт 29 июня.

Материалы по теме
Чендлер дерзко обратился к Макгрегору после объявления боя между ними
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android