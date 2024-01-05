Хирн назвал слабые стороны Бетербиева перед боем со Смитом

Известный британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением о слабых сторонах россиянина Артура Бетербиева перед боем с британцем Каллумом Смитом.

«Травмы и возраст – слабые стороны Бетербиева. Он даже был вынужден отложить бой против Смита из-за этих причин. В предыдущем бою против Энтони Ярда Бетербиев начал показывать знаки, что ему можно причинить боль. Но Артур всё ещё представляет огромную опасность. Тем не менее я верю, что Каллум Смит победит», – сказал Хирн в интервью Matchroom Boxing.

Напомним, Артур является действующим чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг). 38-летний Бетербиев за время карьеры ни разу не проигрывал, одержав победы в 19 боях.

Поединок между Бетербиевым и Смитом состоится 13 января в Квебеке (Канада).