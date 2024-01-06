«Здесь всё 50 на 50». Чендлер сомневается, что бой с Макгрегором пройдёт в среднем весе

Американский боец Майкл Чендлер выразил сомнения, что его поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором пройдёт в рамках средней весовой категории.

«Со 100-процентной уверенностью могу сказать, что бой с Макгрегором пройдёт 29 июня. Средний дивизион? Знаете, здесь всё 50 на 50. На самом деле, для меня это не имеет значения. Я провёл вместе с Конором целых пять недель во время съёмок реалити-шоу. Пожалуй, вам следует знать, что он не планирует драться в лёгком весе, потому что он хочет, чтобы все думали, что он крупнее, чем на самом деле.

Он считает, что может драться в полусреднем весе. Но, учитывая, что это я вызвал его на бой в полусреднем весе, ему пришлось начать говорить о среднем весе, чтобы всем вокруг показать своё доминирование», — приводит слова Чендлера ESPN US.