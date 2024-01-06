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Чендлер объяснил, за что он хочет отомстить Макгрегору

Чендлер объяснил, за что он хочет отомстить Макгрегору
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Известный американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер высказался о своём предстоящем поединке с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.

«Тут есть аспект мести. Я хочу заставить его заплатить за прошлый год. Что-то из этого было вне его контроля, но во многом виноват он сам. Я знал, на что подписываюсь. Знал, что подписываю контракт на участие в TUF против парня, который восстанавливался после тяжёлой травмы ноги. Так что я понимал, что моё возвращение может быть отложено, но не думал, что так надолго.

Хочу размазать этого парня. Мне нельзя поддаваться эмоциям, но я получу дополнительное удовлетворение, отправив его в отставку», – заявил Чендлер в интервью ESPN MMA.

Напомним, Макгрегор и Чендлер должны были подраться в 2023 году. Но Конор не вернулся вовремя в пул тестирования Антидопингового агентства США. Теперь ожидается, что они подерутся летом 2024 года.

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