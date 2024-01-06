Чендлер рассказал, какой бой он надеется получить после победы над Макгрегором

Бывший чемпион Bellator Майкл Чендлер высказался о поединке с Конором Макгрегором. Американец считает, что победа над звёздным ирландцем поможет ему подраться за титул UFC в лёгкой весовой категории.

«Да, у него была отличная карьера. Но могу сказать, что даже после такого простоя в моем баке ещё много топлива. Так что я готов разобраться с Конором, а потом посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, поединок за титул», – сказал Чендлер в интервью ESPN MMA.

Макгрегор и Чендлер должны были подраться в 2023 году. Но Конор не вернулся вовремя в пул тестирования Антидопингового агентства США. Теперь ожидается, что они подерутся летом 2024 года.

В настоящее время чемпионом UFC в лёгком весе является россиянин Ислам Махачев.