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Шон О'Мэлли рассказал, кто является самой большой звездой в MMA

Шон О'Мэлли рассказал, кто является самой большой звездой в MMA
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Чемпион UFC в легчайшей весовой категории американец Шон О'Мэлли хочет стать такой же звездой в индустрии смешанных единоборств, как ирландец Конор Макгрегор.

«Стану такой же большой звездой, как Конор Макгрегор. Рост UFC составил 40-50% с тех пор, как Конор был на пике. Эпидемия ковида действительно способствовала развитию UFC, так что у меня появилось больше возможностей стать звездой. Конечно, Конор величайшая звезда в единоборствах, и я хочу быть таким же, как он. Тот факт, что он это сделал для индустрии единоборств, позволяет мне мечтать о большем. Его достижения позволили мне мечтать о большем, и я точно предвижу это в своём будущем», – сказал О'Мэлли в интервью ESPN.

Напомним, Шон О'Мэлли в следующем поединке встретится с Марлоном Верой из Эквадора. Они подерутся в марте на турнире UFC 299.

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