Бетербиев — о бое со Смитом: начинаются самые интересные дни

Действующий чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев высказал мнение, что сейчас начинается самое интересное время перед боем с британцем Каллумом Смитом.

«Всего одна неделя до боя. Начинаются самые интересные дни», – написал Артур Бетербиев в одной из своих социальных сетей.

Напомним, Бетербиев 14 января в Канаде проведёт защиту титулов WBC, IBF и WBO против экс-чемпиона во втором среднем весе Смита (29-1, 21 KO).

Каллуму Смиту 33 года. Боец является бывшим чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а также победителем Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). В августе 2022 года Смит победил нокаутом в отборочном поединке и стал обязательным претендентом на титул WBC.