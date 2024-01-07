Аник: надеюсь, слова Макгрегора про средний дивизион – просто шутка

Известный комментатор Джон Аник отреагировал на новость о том, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор хочет провести свой следующий поединок против американца Майкла Чендлера в среднем дивизионе.

«Единственное оправдание для Конора, почему бой пройдёт в среднем весе, – его нога. Это не имеет никакого отношения к дивизиону до 84 кг. И к полусреднему тоже не имеет. Я давно хочу, чтобы Конор дрался в лёгком весе, где у него всего одна победа и ноль титульных защит. Очень надеюсь, что бой пройдёт в полусреднем весе, а слова Макгрегора про средний дивизион – просто шутка», – приводит слова Джон Аник MMAJunkie.

Ранее Конор Макгрегор сообщил о том, что его поединок против Майкла Чендлера состоится летом 2024 года. По словам ирландца, они подерутся в рамках средней весовой категории.