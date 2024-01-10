Аспиналл ответил чемпиону UFC Джону Джонсу после его жёстких слов в свой адрес

Временный чемпион UFC в тяжёлой весовой категории, британец Том Аспиналл разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал недавние высказывания чемпиона промоушена в тяжёлом дивизионе Джона Джонса в свой адрес.

Напомним, Джонс ранее раскритиковал Аспиналла, заявив, что о его «позорных призывах будут слагать легенды».

«Джон, ты даёшь волю своему эго, дружище. Я не преуменьшаю твоё резюме, оно невероятно. Намного превосходит моё. Ты известен как лучший боец всех времён, и именно поэтому я хочу победить тебя. Ты же можешь это понять?» — написал Аспиналл.

Напомним, Аспиналл стал временным чемпионом UFC в тяжёлом весе после победы, добытой в бою с россиянином Сергеем Павловичем. Их поединок состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США). Противостояние завершилось досрочной победой Тома нокаутом в первом раунде.