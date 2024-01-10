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Хирн назвал вероятного следующего соперника непобеждённого Девина Хейни

Хирн назвал вероятного следующего соперника непобеждённого Девина Хейни
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Непобеждённый американский боксёр Девин Хейни с высокой долей вероятности следующий поединок проведёт с представителем Испании Сандором Мартином. Об этом на канале Matchroom Boxing в YouTube рассказал известный промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Хейни.

Напомним, ранее президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что Мартин является обязательным претендентом на титул в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), принадлежащий Хейни.

В предыдущем поединке, проходившем в декабре прошлого года, Девин сражался с соотечественником Реджисом Прогрейсом. Бой прожолжался всю дистанцию и завершился в пользу Хейни единогласным решением судей. Таким образом, он отобрал у Прогрейса титул WBC.

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