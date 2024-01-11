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Артур Бетербиев — Каллум Смит: дата трансляции боя, во сколько начало

Артур Бетербиев — Каллум Смит: дата трансляции боя, во сколько начало
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В ночь с 13 на 14 января мск в Квебеке (Канада) состоится большой боксёрский вечер, в главном событии которого выступят россиянин Артур Бетербиев и представитель Великобритании Каллум Смит. На кону будут чемпионские пояса по версиям WBC, IBF и WBO, которыми владеет Артур.

В Российской Федерации трансляции поединка между Бетербиевым и Смитом не планируется. При этом «Чемпионат» будет подробно освещать его, а также другие события спортивного мероприятия. Начало поединка между россиянином и британцем стоит ожидать не ранее 4:00 по московскому времени.

Бетербиев за время выступления на профессиональном уровне принял участие в 19 поединках, в которых одержал 19 побед. На счету Смита 29 побед при одном поражении.

Как и почему Артур Бетербиев стал выступать за Канаду?

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