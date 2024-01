Экс-боец UFC: зачем Макгрегору драться? Он не вернёт титул

Экс-боец UFC американец Мэтт Браун высказался об ожидаемом возвращении бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях, звёздного ирландца Конора Макгрегора.

«Макгрегору не нужно драться. К чему он идёт? Он не вернёт титул. Он уже никогда не добьётся чего-то большого. У него в банке $ 500 млн. Что для него несколько миллионов за бой с Чендлером? Что это ему даст? Это похоже на то, если я дам вам $ 10. Это не изменит даже ваш день.

У него нет иной мотивации, кроме как быть в центре внимания. Всё реагируют, даже если он просто говорит, выходит из пула тестирования или входит в него», — сказал Браун в подкасте The Fighter vs. The Writer.

Напомним, ранее Макгрегор заявил, что сразится с американцем Майклом Чендлером на турнире UFC в июне.