PFL подписала эксклюзивный контракт с непобедимым ветераном ONE Мурадом Рамазановым

Непобедимый боец средневесовой категории Мурад Рамазанов подписал эксклюзивный контракт на несколько боёв с Professional Fighters League.

PFL объявила о подписании в среду. Условия сделки не разглашаются. Ожидается, что Рамазанов, который в течение своей профессиональной карьеры в основном выступал в весовой категории до 185 фунтов, дебютирует в PFL в первой половине 2024 года.

«Я с нетерпением жду продолжения своей карьеры в PFL. Отныне в моем дивизионе никого нет», – написал Рамазанов в своей социальной сети.

Отметим, что 28-летний уроженец дагестана Рамазанов с момента начала своей карьеры в ММА в 2014 году не проиграл ни единого боя – его рекорд 12–0. Пять из 12 побед были одержаны нокаутом.

Напомним, свой последний бой россиянин провёл на турнире ONE on Prime Video 5 в декабре 2022 года, где его оппонентом стал хорват Роберто Солдич. Этот поединок был признан несостоявшимся из-за случайного удара коленом в пах со стороны российского бойца.

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