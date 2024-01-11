Каллум Смит: Бетербиева нельзя назвать непобедимым, я нокаутирую его

Бывший чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) британец Каллум Смит отметил, что сможет нокаутировать обладателя титулов WBC, IBF и WBO в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) россиянина Артура Бетербиева. Напомним, Смит и Бетербиев проведут поединок в ночь на 14 января в Канаде.

«Он очень хороший боец, его послужной список говорит сам за себя. Но его нельзя назвать непобедимым. Его можно бить и наносить ему урон, мы уже это видели.

Я знаю, что смогу победить его, мы много работали над этим. Верю, что смогу нокаутировать Артура Бетербиева», – приводит слова Смита известный журналист Майкл Бенсон на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в последнем бою, который проходил в конце января прошлого года, Бетербиев встречался с британцем Энтони Ярдом и одержал победу, защитив титулы чемпиона мира по версиям WBC (четвёртая защита), IBF (седьмая защита) и WBO (первая защита) в полутяжёлом весе.