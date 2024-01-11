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«Заткнись, старый пердун». Умар Нурмагомедов отреагировал на обвинения Конора Макгрегора

«Заткнись, старый пердун». Умар Нурмагомедов отреагировал на обвинения Конора Макгрегора
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Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, ответил на слова бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который ранее обвинил Нурмагомедовых в употреблении стероидов.

«Сказал тот, кто бегает от USADA. Заткнись, старый пердун», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отметим, что Макгрегор не участвует в поединках уже 2,5 года. В последний раз он выходил в октагон на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который проходил летом 2021 года. Тогда ирландец проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. Ранее стало известно, что предстоящим летом Макгрегор встретится с Майклом Чендлером.

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