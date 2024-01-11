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Эдди Хирн рассказал, каким ударом Смит нокаутирует Бетербиева

Эдди Хирн рассказал, каким ударом Смит нокаутирует Бетербиева
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Известный британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Каллума Смита, высказался о его предстоящем поединке с россиянином Артуром Бетербиевым. Противостояние состоится 13 января в Квебеке (Канада). По мнению Хирна, победу нокаутом в бою одержит его клиент.

«Я считаю, как Каллум нокаутирует Бетербиева. Конечно, это непростая задача, ведь Бетербиев – настоящий монстр. Возможно, полутяжеловес номер один в мире. Левый хук – это будет как раз тот правильный удар. Бетербиев агрессивен и делает ошибки. Достаточно вспомнить его бой с Каллумом Джонсоном, который состоялся пять или шесть лет назад, когда Артур был ещё в расцвете. Каллум тогда ошеломил его своим левым хуком.

Что касается Каллума Смита, то он острее и умнее, и я думаю, этот удар получится у него ещё сильнее. Я верю, что он выиграет этот бой», — сказал Хирн на канале Matchroom Boxing в YouTube.

Как и почему Артур Бетербиев стал выступать за Канаду?

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