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Бетербиев — о бое со Смитом: серия нокаутов? Я делаю то, что мне говорят

Бетербиев — о бое со Смитом: серия нокаутов? Я делаю то, что мне говорят
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Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев высказался о предстоящем поединке с представителем Великобритании Каллумом Смитом. Он пройдёт 13 января в Квебеке (Канада).

«Во-первых, хочу всех поприветствовать. Мой английский всё ещё не очень хорош. Этот поединок будет очень захватывающим для меня, как и любой другой мой бой.

Серия нокаутов? Этот вопрос моему тренеру, пусть он скажет. Я делаю то, что мне говорят», — сказал Бетербиев на пресс-конференции.

Тренер: «Мы просто проводим подготовку так, чтобы подойти в лучшей форме к бою, показать лучший бокс».

В общей сложности за время карьеры в профессионалах на счету Бетербиева 19 побед в 19 боях. В активе Каллума 29 побед при одном поражении.

Бетербиев — о проведении поединка со Смитом в Канаде:

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