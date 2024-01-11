Артур Бетербиев — о поединке со Смитом: собираюсь просто выйти и сделать то, что должен

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев дал комментарий по поводу поединка с представителем Великобритании Каллумом Смитом. Он состоится 13 января в Квебеке (Канада). Каллум является обязательным претендентом на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBC.

«Сфокусирован на поединке, не обращаю внимания на то, сколько людей будет меня поддерживать. Я собираюсь просто выйти и сделать то, что должен. Спортсмены должны быть готовы к вызовам, мне это нравится. Я прихожу в зал, вижу, что там в семь утра тренируется пожилой человек. В такие моменты понимаешь, что не можешь лениться», — сказал Бетербиев на пресс-конференции.

Бетербиев высказался о своей статистике досрочных побед: