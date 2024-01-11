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Каллум Смит: я пришёл сюда за титулами Бетербиева

Каллум Смит: я пришёл сюда за титулами Бетербиева
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Британский боксёр Каллум Смит выразил уверенность, что в своей лучшей форме сможет победить любого соперника. 13 января в Квебеке (Канада) он проведёт поединок с россиянином Артуром Бетербиевым, являющимся чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг).

«Верю, что лучшая версия меня превзойдёт любого боксёра мира. Я пришёл сюда за титулами», — сказал Смит на пресс-конференции.

Напомним, в общей сложности за время карьеры в профессионалах в активе Бетербиева 19 побед в 19 боях. На счету боксёра из Великобритании 29 побед при одном поражении.

Артур Бетербиев — о поединках, которые проводятся на открытом воздухе:

Ранее о поединке со Смитом высказался Бетербиев.

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