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«Тренировочный лагерь начался». Фрэнсис Нганну показал нынешнюю физическую форму

«Тренировочный лагерь начался». Фрэнсис Нганну показал нынешнюю физическую форму
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Известный франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о начале своего тренировочного лагеря. Фрэнсис будет готовиться к боксёрскому поединку с британцем Энтони Джошуа. Он пройдёт 8 марта.

«В прошлый раз ему повезло».
«На этот раз он не сможет заглушить шум».
«Он не сможет сделать это снова, не так ли?»
Посмотрим. Тренировочный лагерь начался», — написал Нганну.

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Также Фрэнсис поделился несколькими фотографиями с боксёрского спарринга.

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Напомним, Нганну уже участвовал в боксёрском противостоянии. 28 октября прошлого года он встречался с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Бой продлился всю дистанцию (10 раундов) и завершился победой Тайсона раздельным судейским решением (95-94, 95-94, 93-96).

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