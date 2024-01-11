«Тренировочный лагерь начался». Фрэнсис Нганну показал нынешнюю физическую форму

Известный франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о начале своего тренировочного лагеря. Фрэнсис будет готовиться к боксёрскому поединку с британцем Энтони Джошуа. Он пройдёт 8 марта.

«В прошлый раз ему повезло».

«На этот раз он не сможет заглушить шум».

«Он не сможет сделать это снова, не так ли?»

Посмотрим. Тренировочный лагерь начался», — написал Нганну.

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Также Фрэнсис поделился несколькими фотографиями с боксёрского спарринга.

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Напомним, Нганну уже участвовал в боксёрском противостоянии. 28 октября прошлого года он встречался с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Бой продлился всю дистанцию (10 раундов) и завершился победой Тайсона раздельным судейским решением (95-94, 95-94, 93-96).