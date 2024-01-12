«Ты не получишь титульный бой». Дю Плесси отреагировал на слова Чимаева

Южноафриканский боец смешанных единоборств Дрикус дю Плесси отреагировал на слова непобеждённого бойца UFC чеченского происхождения Хамзата Чимаева об обещании промоушена дать россиянину титульный бой.

«Насколько мне известно, Хамзат – полусредневес. С кем из средневесов он дрался? Он дрался в среднем весе, но дрался и в полусреднем. Джеральд Меершарт? Когда это было? Был ли он вообще в рейтинге? Нет, он не попал в рейтинг. Так что это ничего не меняет.

UFC обещал ему титульный бой? Как такое вообще возможно? И он говорит, что будет сражаться со Стриклендом. Нет, это не так. Я буду чемпионом! Ты не получишь титульный бой», — приводит слова дю Плесси MMA Junkie.

Напомним, дю Плесси и Шон Стрикленд сойдутся в главном бою на UFC 297 20 января в Торонто.