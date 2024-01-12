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«Ты не получишь титульный бой». Дю Плесси отреагировал на слова Чимаева

«Ты не получишь титульный бой». Дю Плесси отреагировал на слова Чимаева
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Южноафриканский боец смешанных единоборств Дрикус дю Плесси отреагировал на слова непобеждённого бойца UFC чеченского происхождения Хамзата Чимаева об обещании промоушена дать россиянину титульный бой.

«Насколько мне известно, Хамзат – полусредневес. С кем из средневесов он дрался? Он дрался в среднем весе, но дрался и в полусреднем. Джеральд Меершарт? Когда это было? Был ли он вообще в рейтинге? Нет, он не попал в рейтинг. Так что это ничего не меняет.

UFC обещал ему титульный бой? Как такое вообще возможно? И он говорит, что будет сражаться со Стриклендом. Нет, это не так. Я буду чемпионом! Ты не получишь титульный бой», — приводит слова дю Плесси MMA Junkie.

Напомним, дю Плесси и Шон Стрикленд сойдутся в главном бою на UFC 297 20 января в Торонто.

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