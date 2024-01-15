«У них скоро бой, но они оба думают обо мне». Чимаев — о Стрикленде и дю Плесси

Топовый арабо-чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором отреагировал на слова Шона Стрикленда и Дрикуса дю Плесси о том, что он не заслуживает драться с победителем их боя.

«У них скоро бой, но они оба думают обо мне – не знал, что они так меня боятся», — написал Чимаев в социальных сетях.

В общей сложности на счету Чимаева 13 боёв в смешанных единоборствах (ММА), в каждом из которых он одерживал победы. Шесть раз спортсмен побеждал нокаутом.

Ранее Хамзат Чимаев сообщил, что он станет следующим претендентом на титул чемпиона UFC в средней весовой категории. По словам Борза, он подерётся с победителем боя Шон Стрикленд – Дрикус дю Плесси, который будет проведён 21 января на турнире по смешанным единоборствам UFC 297 в Торонто (Канада).