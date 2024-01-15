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Джошуа: я должен завладеть разумом и духом Нганну

Джошуа: я должен завладеть разумом и духом Нганну
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, звёздный британец Энтони Джошуа прокомментировал организацию боксёрского поединка с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну, который состоится 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«У него две руки и тело, но его разум отличает его от остальных. Что же касается его формы, то я уже много раз встречал таких людей.

Каждый поединок куда-то ведёт, поэтому этот бой – всё для меня, посмотрим, куда он меня выведет. Моя задача – это Нганну, и мне предстоит подготовка. Я должен завладеть его разумом и духом, поединок получится взрывным. Мы оба можем ударить, и это хорошо», — сказал Джошуа на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что поединок Джозефа Паркера и Чжана Чжилэя запланирован в карде Джошуа — Нганну.

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