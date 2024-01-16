Дю Плесси: я здесь, чтобы выиграть титул чемпиона мира, а не для того, чтобы шутить

Южноафриканский боец смешанных единоборств Дрикус дю Плесси высказался по поводу предстоящего поединка с американцем Шоном Стриклендом.

«Надеюсь, что наша пресс-конференция перед боем пройдет цивилизованно. Я больше не нахожусь в зоне трэштока. Теперь я в зоне поединка. Я здесь, чтобы выиграть титул чемпиона мира, а не для того, чтобы шутить», — сказл Дю Плесси на пресс-конференции.

Стрикленд завоевал титул в сентябре на UFC 293, сенсационно победив единогласным судейским решением звёздного новозеландца Исраэля Адесанью. В настоящий момент американец идёт на серии из трёх побед.

Дю Плесси в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 290 в июле, одолел техническим нокаутом во втором раунде бывшего чемпиона организации австралийца Роберта Уиттакера. Победа стала для южноафриканца шестой подряд, в UFC он ещё не проигрывал.