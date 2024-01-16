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Шон Стрикленд: если дю Плесси ещё раз заговорит о моём детстве, я его зарежу

Шон Стрикленд: если дю Плесси ещё раз заговорит о моём детстве, я его зарежу
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Чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд предупредил своего будущего соперника Дрикуса дю Плесси.

Шон Стрикленд рассказал на подкасте The Man Dance, что после драки с дю Плесси на UFC 296 он написал ему, чтобы тот знал, что если он ещё раз затронет тему насилия Шона в детстве, Стрикленд «зарежет его нахрен» и сядет за это в тюрьму. Шон дал понять, что он уважает Дрикуса как бойца и с нетерпением ждёт субботнего поединка с ним, но он непреклонен: дю Плесси перешёл черту в прошлом месяце, и если он перейдёт её снова, то боя не будет (потому что Стрикленд окажется за решёткой).

Стрикленд завоевал титул в сентябре на UFC 293, сенсационно победив единогласным судейским решением звёздного новозеландца Исраэля Адесанью. В настоящий момент американец идёт на серии из трёх побед. В скором времени ему предстоит поединок с Дрикусом дю Плесси.

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