Шон Стрикленд: если дю Плесси ещё раз заговорит о моём детстве, я его зарежу

Чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд предупредил своего будущего соперника Дрикуса дю Плесси.

Шон Стрикленд рассказал на подкасте The Man Dance, что после драки с дю Плесси на UFC 296 он написал ему, чтобы тот знал, что если он ещё раз затронет тему насилия Шона в детстве, Стрикленд «зарежет его нахрен» и сядет за это в тюрьму. Шон дал понять, что он уважает Дрикуса как бойца и с нетерпением ждёт субботнего поединка с ним, но он непреклонен: дю Плесси перешёл черту в прошлом месяце, и если он перейдёт её снова, то боя не будет (потому что Стрикленд окажется за решёткой).

Стрикленд завоевал титул в сентябре на UFC 293, сенсационно победив единогласным судейским решением звёздного новозеландца Исраэля Адесанью. В настоящий момент американец идёт на серии из трёх побед. В скором времени ему предстоит поединок с Дрикусом дю Плесси.