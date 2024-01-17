Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эдди Хирн — о Бетербиеве: это не человек

Эдди Хирн — о Бетербиеве: это не человек
Комментарии

Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался о чемпионе WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянине Артуре Бетербиеве (20-0, 20 KO).

«Вам приходится иметь дело с парнем, который не является человеком. Он не устаёт, а каждый короткий удар потрясает. Даже в клинчах видно, насколько он силён. Не уверен, что видел подобное. Это не кажется естественным», — приводит слова Хирна Boxing News.

Артуру Бетербиеву 38 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в ноябре 2017-го впервые стал чемпионом мира. В своём последнем бою, состоявшемся в январе, Бетербиев досрочно остановил в седьмом раунде экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.

Материалы по теме
Бетербиев — о поединке с Биволом: Дмитрий не лучший боец дивизиона, у него один пояс
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android