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Шон Стрикленд показал актуальную форму перед боем на UFC 297

Шон Стрикленд показал актуальную форму перед боем на UFC 297
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Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд продемонстрировал актуальную форму перед боем с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, который состоится 21 января на турнире UFC 297 в Торонто (Канада).

Стрикленд провёл совместную тренировку с чемпионом Bellator в полусреднем дивизионе (до 77 кг) соотечественником Джонни Эблином.

Фото: из личного архива Шона Стрикленда

Шону Стрикленду 32 года. Американец дебютировал как профессионал в 2008 году и в мае 2014-го впервые выступил в UFC. Всего на счету Стрикленда в престижнейшей организации мира 20 боёв, из которых в 15 он одержал победу.

Ранее в интервью Стрикленд высказался о своей готовности к выступлению на UFC 297.

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