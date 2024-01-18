Стрикленд: дю Плесси будет сложнее для меня, чем Адесанья

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд высказался о предстоящем поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, который состоится на турнире UFC 297 в Торонто (Канада).

«Да, это будет более тяжёлый бой, чем с Адесаньей. Вот что нужно знать о Дрикусе – ему нравится драться. Лучший ли он? Нет, наверное, но он выходит и побеждает, чёрт возьми. Это тяжёлый поединок, чуваки. Но я уже дрался с парнями лучше него, которые хотели драться.

Я лучше в грэпплинге, лучше в джиу-джитсу. Кого он побил? Мёртвую кобылу Дерека Брансона? Он всё ещё в UFC? Кажется, его уволили после этого боя, потому что это было, чёрт побери, ужасное выступление», — сказал Стрикленд на пресс-конференции.