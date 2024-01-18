Адесанья: ставлю на то, что дю Плесси засабмитит Стрикленда

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья высказался по поводу предстоящего поединка между Шоном Стриклендом и Дрикусом дю Плесси.

«Я ставлю на Дрикуса. Пройдёт ли бой всю дистанцию? Нет. Не то чтобы я не уважал Шона или его навыки, парень побил меня, поэтому, конечно, я уважаю его навыки, но я ставлю на то, что Дрикус его засабмитит», — приводит слова Адесаньи MMA News.

Поединок Стрикленда и дю Плесси состоится 21 января на турнире UFC 297 в Торонто (Канада).

Напомним, в сентябре 2023 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 293 Исраэль Адесанья единогласным решением судей уступил американцу Шону Стрикленду. Из-за неудачи Иззи лишился чемпионского пояса UFC в средней весовой категории. После поражения Адесанья заявил, что он возьмёт длительную паузу в карьере и вернётся в октагон лишь в 2027 году.