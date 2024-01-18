Дю Плесси: я не совершу ту же ошибку, что и Адесанья в бою со Стриклендом

Южноафриканский боец смешанных единоборств Дрикус дю Плесси высказался по поводу ошибки, которую допустил Исраэль Адесанья в поединке с Шоном Стриклендом.

«У Стрикленда в стиле есть вещи, которые требуют особого внимания, и я думаю, что это та ошибка, которую допустил Адесанья. Он не обратил внимания на эти вещи. По его мнению, он дрался с парнем, который был не на его уровне. По сути, он вышел на бой, к которому не был готов. Но я не совершу эту же ошибку. Я готов», – сказал дю Плесси на пресс-конференции.

Стрикленд завоевал титул в сентябре на UFC 293, сенсационно победив единогласным судейским решением звёздного новозеландца Исраэля Адесанью. В настоящий момент американец идёт на серии из трёх побед.

Дю Плесси в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 290 в июле, одолел техническим нокаутом во втором раунде бывшего чемпиона организации австралийца Роберта Уиттакера. Победа стала для южноафриканца шестой подряд, в UFC он ещё не проигрывал.