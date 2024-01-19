Стрикленд: дю Плесси довёл меня до того, что я потерял рассудок

Американский чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Шон Стрикленд признался, что испытывает уважение к своему сопернику по предстоящему поединку Дрикусу дю Плесси (ЮАР). Бойцы сразятся 21 января на турнире UFC 297 в Торонто (Канада).

«У меня жёсткое отношение к вам всем, засранцам. Но этим ублюдком я горжусь. Нечасто можно увидеть, как я теряю рассудок, а дю Плесси довёл меня до этого», — сказал Стрикленд на пресс-конференции.

Шон дебютировал в профессионалах в 2008 году, а в мае 2014-го впервые выступил в промоушене Даны Уайта. В общей сложности в его активе 33 боя в ММА, в которых он одержал 28 побед и потерпел пять поражений.

На счету дю Плесси 20 побед при двух поражениях.

Шон Стрикленд с помощью оружия защитил свою машину: