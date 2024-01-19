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«Закрой свой рот». Стрикленд жёстко обратился к Адесанье перед боем с дю Плесси

«Закрой свой рот». Стрикленд жёстко обратился к Адесанье перед боем с дю Плесси
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Американский чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Шон Стрикленд отреагировал на прогноз, который недавно сделал экс-чемпион UFC в среднем дивизионе Исраэль Адесанья. Высказываясь о бое между Стриклендом и Дрикусом дю Плесси, Адесанья заявил, что ставит на последнего.

«Адесанья – настоящий неудачник. Я мог бы надрать ему задницу в партере, но решил драться на ногах. И что он делал весь бой? Так что, Иззи, закрой свой рот», — сказал Стрикленд на пресс-конференции.

Поединок между Шоном и Дрикусом состоится 21 января на турнире UFC 297 в Торонто (Канада). В На счету Стрикленда 33 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед и потерпел пять поражений. В активе дю Плесси 20 побед при двух поражениях.

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