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Дана Уайт сделал заявление о будущем Макгрегора в UFC, не упомянув бой с Чендлером

Дана Уайт сделал заявление о будущем Макгрегора в UFC, не упомянув бой с Чендлером
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Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что популярный ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор Макгрегор вернётся в октагон в 2024 году. При этом Уайт не стал называть его соперника и дату поединка. Об этом у себя в социальных сетях сообщил известный спортивный журналист Аарон Бронстетер, сославшись на выступление Уайта в эфире Sportsnet.

Ранее сам Макгрегор говорил, что первый поединок после паузы у него будет с американцем Майклом Чендлером. По словам Конора, бой должен пройти 29 июня 2024 года. В последний раз ирландец выходил в октагон летом 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. Сейчас Конору 35 лет.

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