Российский боец Даниял Эльбаев дал прогноз на бой Стрикленда и дю Плесси

Российский боец Даниял Эльбаев по прозвищу Т-34 поделился ожиданиями от поединка между американцем Шоном Стриклендом и Дрикусом дю Плесси из ЮАР на турнире UFC 297.

«Конечно я жду предстоящий поединок между Стриклендом и дю Плесси. И я на 100% на стороне Шона. Смелый парень, который через многое прошёл и в жизни, и в карьере, который в итоге забрался на самую вершину, когда мало кто в него верил. Как это может не впечатлять? Мало того, он уже неоднократно доказал, что он не просто боец, а ещё и личность, которая следует своим убеждениям, даже если они противоречат каким-то принятым «нормам», назовём это так.

Дю Плесси имеет впечатляющую серию побед, но Шон обладает теми качествами, которые позволяют ему преодолевать любые препятствия — это и психологическая устойчивость, и нестандартная ударная техника, отличная защита от борьбы. Да что тут говорить, если в последнем поединке он чисто в стойке переиграл Адесанью. Причём именно на дистанции. Это очень значимая победа, и есть ощущение, что многие этого не понимают и до сих пор недооценивают Шона. А я лично верю в него! Парень настоящий воин в октагоне. Жду его победу. И думаю, что, скорее всего, это будет решение судей», — сказал Эльбаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.