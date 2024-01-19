Менеджер Виталий Тарасов объяснил, почему дю Плесси — фаворит в бою со Стриклендом

Известный менеджер бойцов Виталий Тарасов поделился ожиданиями от поединка между американцем Шоном Стриклендом и Дрикусом дю Плесси из ЮАР, который пройдёт на турнире UFC 297 в ночь с 20 на 21 января.

«Честно сказать — мне очень симпатизирует Шон. Видно, что парень – пахарь. В своей карьере он падал… И неоднократно. Но каждый раз поднимался и, как говорят, действительно возвращался сильнее. После поражений в 2022 году вряд ли кто-то мог представить, что в 2023 году он одержит три яркие победы, в том числе над Адесаньей, и станет новым чемпионом UFC в среднем весе. Это было очень круто. А его консервативные взгляды и эпичные речи, которые являются сейчас для Запада не просто чем-то непривычным, а чуть ли не табу, заставляют уважать его ещё больше. Шон не боится идти против течения, и это не может не вызывать уважения.

Однако всё равно есть какой-то момент, какое-то ощущение, что всё-таки в его чемпионстве присутствует довольно существенная доля везения в связи с определёнными обстоятельствами. И здесь дю Плесси, который до сих пор не получил заслуженной медийности, однако катком прошёлся буквально по всем в UFC, выглядит для меня фаворитом. 6-0, 5 досрочек. А как он уничтожил Уиттакера? Дрикус не просто выигрывает, он доминирует в октагоне. Его способность адаптироваться к разным соперникам делает его очень опасным противником для любого. Парень реально хорош. А сейчас ещё и максимально мотивирован. Ведь мы все знаем, что завоевать титул всегда легче, чем его защищать. Мотивация совсем другая. Болею, несомненно, за Стрикленда, но ставлю 60 на 40 в пользу дю Плесси. Однако буду рад ошибиться», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.