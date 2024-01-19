Стрикленд и дю Плесси заключили соглашение в преддверии боя на UFC 297

Американский чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Шон Стрикленд выразил уважительное отношение к своему оппоненту по бою на турнире по смешанным единоборствам UFC 297, южноафриканцу Дрикусу дю Плесси. Бойцы договорились, что проведут бой до смерти, пожав друг другу руки.

«Это никогда не было личным. Нечасто можно видеть, как я теряю самообладание, но этот парень меня подловил. Я горжусь им. Дрикус, можем мы договориться о поединке до смерти? До чёртовой смерти! Я, чёрт возьми, уважаю его за это», — сказал Стрикленд во время пресс-конференции.

Напомним, поединок между Шоном Стриклендом и Дрикусом дю Плесси пройдёт в ночь с субботы на воскресенье, с 20 на 21 января, в Торонто (Канада). Он станет главным событием UFC 297.