Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стрикленд и дю Плесси заключили соглашение в преддверии боя на UFC 297

Стрикленд и дю Плесси заключили соглашение в преддверии боя на UFC 297
Комментарии

Американский чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Шон Стрикленд выразил уважительное отношение к своему оппоненту по бою на турнире по смешанным единоборствам UFC 297, южноафриканцу Дрикусу дю Плесси. Бойцы договорились, что проведут бой до смерти, пожав друг другу руки.

«Это никогда не было личным. Нечасто можно видеть, как я теряю самообладание, но этот парень меня подловил. Я горжусь им. Дрикус, можем мы договориться о поединке до смерти? До чёртовой смерти! Я, чёрт возьми, уважаю его за это», — сказал Стрикленд во время пресс-конференции.

Напомним, поединок между Шоном Стриклендом и Дрикусом дю Плесси пройдёт в ночь с субботы на воскресенье, с 20 на 21 января, в Торонто (Канада). Он станет главным событием UFC 297.

Материалы по теме
Видео
Стрикленд и дю Плесси взвесились перед поединком на UFC 297
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android