Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дю Плесси дал прогноз на бой со Стриклендом

Дю Плесси дал прогноз на бой со Стриклендом
Аудио-версия:
Комментарии

Претендент на чемпионский пояс UFC в средней весовой категории Дрикус дю Плесси поделился ожиданиями от предстоящего поединка с обладателем титула Шоном Стриклендом. Южноафриканец считает, что он сумеет удосрочить своего противника из США за три раунда.

«Я финиширую Шона Стрикленда в первые 15 минут. До чемпионских раундов наш поединок не дойдет, это просто невозможно», – приводит слова бойца Bloody Elbow.

Напомним, в ночь на 21 января в Торонто (Канада) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 297. В главном событии мероприятия Шон Стрикленд разделит октагон с Дрикусом дю Плесси.

Кард UFC 297:

Шон Стрикленд — Дрикус Дю Плесси;
Ракель Пеннингтон — Майра Буэно Силва;
Нил Мэгни — Майк Мэлотт;
Крис Кёртис — Марк-Андре Баррио;
Арнольд Аллен — Мовсар Евлоев;
Брэд Катона — Гарретт Армфилд;
Шарль Журден — Шон Вудсон;
Сергей Сидей — Рамон Таверас;
Джиллиан Робертсон — Польяна Виана;
Йохан Лайнесс — Сэм Паттерсон;
Жасмин Ясудавичюс — Присцила Кашоэйра;
Малкольм Гордон — Джимми Флик.

Материалы по теме
UFC 297: Стрикленд закатит войну в октагоне, Евлоев останется непобеждённым. LIVE
Live
UFC 297: Стрикленд закатит войну в октагоне, Евлоев останется непобеждённым. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android