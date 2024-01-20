Дю Плесси дал прогноз на бой со Стриклендом

Претендент на чемпионский пояс UFC в средней весовой категории Дрикус дю Плесси поделился ожиданиями от предстоящего поединка с обладателем титула Шоном Стриклендом. Южноафриканец считает, что он сумеет удосрочить своего противника из США за три раунда.
«Я финиширую Шона Стрикленда в первые 15 минут. До чемпионских раундов наш поединок не дойдет, это просто невозможно», – приводит слова бойца Bloody Elbow.
Напомним, в ночь на 21 января в Торонто (Канада) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 297. В главном событии мероприятия Шон Стрикленд разделит октагон с Дрикусом дю Плесси.
Кард UFC 297:
Шон Стрикленд — Дрикус Дю Плесси;
Ракель Пеннингтон — Майра Буэно Силва;
Нил Мэгни — Майк Мэлотт;
Крис Кёртис — Марк-Андре Баррио;
Арнольд Аллен — Мовсар Евлоев;
Брэд Катона — Гарретт Армфилд;
Шарль Журден — Шон Вудсон;
Сергей Сидей — Рамон Таверас;
Джиллиан Робертсон — Польяна Виана;
Йохан Лайнесс — Сэм Паттерсон;
Жасмин Ясудавичюс — Присцила Кашоэйра;
Малкольм Гордон — Джимми Флик.