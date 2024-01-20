Дю Плесси дал прогноз на бой со Стриклендом

Претендент на чемпионский пояс UFC в средней весовой категории Дрикус дю Плесси поделился ожиданиями от предстоящего поединка с обладателем титула Шоном Стриклендом. Южноафриканец считает, что он сумеет удосрочить своего противника из США за три раунда.

«Я финиширую Шона Стрикленда в первые 15 минут. До чемпионских раундов наш поединок не дойдет, это просто невозможно», – приводит слова бойца Bloody Elbow.

Напомним, в ночь на 21 января в Торонто (Канада) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 297. В главном событии мероприятия Шон Стрикленд разделит октагон с Дрикусом дю Плесси.

Кард UFC 297:

Шон Стрикленд — Дрикус Дю Плесси;

Ракель Пеннингтон — Майра Буэно Силва;

Нил Мэгни — Майк Мэлотт;

Крис Кёртис — Марк-Андре Баррио;

Арнольд Аллен — Мовсар Евлоев;

Брэд Катона — Гарретт Армфилд;

Шарль Журден — Шон Вудсон;

Сергей Сидей — Рамон Таверас;

Джиллиан Робертсон — Польяна Виана;

Йохан Лайнесс — Сэм Паттерсон;

Жасмин Ясудавичюс — Присцила Кашоэйра;

Малкольм Гордон — Джимми Флик.