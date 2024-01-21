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Результаты турнира UFC 297: Стрикленд — дю Плесси

Результаты турнира UFC 297: Стрикленд — дю Плесси
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В Торонто (Канада) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 297. В главном бою южноафриканец Дрикус дю Плесси победил раздельным судейским решением американца Шона Стрикленда и стал новым чемпионом организации в среднем весе (до 84 кг).

В соглавном событии американка Ракель Пеннингтон завоевала вакантный титул в женском легчайшем весе (до 61 кг), победив бразильянку Майру Буэно Силву.

Дрикус дю Плесси победил Шона Стрикленда раздельным решением и стал новым чемпионом в среднем весе

Ракэль Пеннингтон победила Майру Буэно Силву единогласным решением (49-46, 49-46, 49-45) и стала новой чемпионкой в легчайшем весе

Нил Мэгни победил Майка Мэлотта техническим нокаутом (раунд 3, 4.43).

Крис Кёртис победил Марк-Андре Барио раздельным решением (30-27, 28-29, 29-28).

Мовсар Евлоев победил Арнольда Аллена единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Гарретт Армфилд победил Брэда Катону единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Шон Вудсон победил Чарльза Жордена раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).

Рамон Таверас победил Серхия Сидея раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).

Джиллиан Робертсон победил Полиану Виану техническим нокаутом (раунд 2, 3.12).

Сэм Паттерсон победил Йохана Лайнесса удушающим приёмом (rear-naked choke) (раунд 1, 2.03).

Жасмин Джасдависиус победил Присцилу Качоэйру удушающим приёмом (anaconda choke) (раунд 3, 4.21).

Джимми Флик победил Малколма Гордона удушающим приёмом (arm triangle) (раунд 2, 1.17).

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