Опубликованы судейские записки боя Стрикленд — дю Плесси

Опубликованы судейские записки поединка за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) между американцем Шоном Стриклендом и южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, состоявшегося, сегодня, 21 января, в Торонто (Канада) и возглавившего номерной турнир UFC 297.

Напомним, дю Плесси победил раздельным судейским решением по итогам пяти раундов (49-48, 48-49, 49-48), став новым чемпионом. Южноафриканец выиграл второй, третий и четвёртый раунды на карточках двух судей.

Дрикусу дю Плесси 30 лет. Южноафриканец дебютировал как профессионал в 2013 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. На пути к титулу он одолел британца Даррена Тилла, американца Дерека Брансона и австралийца Роберта Уиттакера.