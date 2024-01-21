Прохазка поздравил дю Плесси с победой над Стриклендом

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка прокомментировал результат поединка за титул в среднем весе (до 84 кг) между американцем Шоном Стриклендом и южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

Напомним, дю Плесси победил раздельным судейским решением (49-48, 48-49, 49-48), став новым чемпионом.

«Поздравляю нового чемпиона Дрикуса дю Плесси. Подъёмное выступление. Терпение обоих парней вдохновляет», — написал Прохазка в соцсети X (ранее Twitter).

Дрикусу дю Плесси 30 лет. Южноафриканец дебютировал как профессионал в 2013 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. На пути к титулу он одолел британца Даррена Тилла, американца Дерека Брансона и австралийца Роберта Уиттакера.