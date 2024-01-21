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Шон Стрикленд отреагировал на потерю титула UFC

Шон Стрикленд отреагировал на потерю титула UFC
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд прокомментировал поражение в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, состоявшемся сегодня, 21 января, в Торонто (Канада).

Напомним, дю Плесси победил раздельным судейским решением (49-48, 48-49, 49-48), став новым обладателем титула.

«Эй, я ведь говорил, что это будет чёртова война. Снимаю шляпу перед новым чемпионом, это была война. Я зол, думаю, что я победил, но, возможно, я веду себя как говнюк.

Канада, я лил кровь за вас и был бы готов повторить это в любой день недели. Давайте сделаем это. Поздравляю, чемпион», — сказал Стрикленд после выступления.

Ранее Хамзат Чимаев отреагировал на результат поединка Стрикленд — дю Плесси.

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