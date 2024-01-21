Чимаев оставил послание для дю Плесси

Хамзат Чимаев, известный арабский боец чеченского происхождения, занимающий девятое место в рейтинге средней весовой категории UFC, снова обратился к чемпиону организации в дивизионе до 84 кг южноафриканцу Дрикусу дю Плесси.

«Пришло мое время. Не бегай слишком долго — давай драться, приятель», — написал Чимаев в своих социальных сетях.

Ранее Хамзат Чимаев уже обращался к Дрикусу дю Плесси. Он заявил о том, что собирается разделить октагон с южноафриканцем на турнире UFC 300.

Напомним, сегодня, 21 января, в Торонто (Канада) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 297. В главном событии вечера Дрикус дю Плесси раздельным судейским решением (49-48, 48-49, 49-48) победил американца Шона Стрикленда и стал чемпиону организации в среднем дивизионе.