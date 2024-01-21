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Дрикус дю Плесси рассказал, на каком турнире UFC он собирается провести следующий бой

Дрикус дю Плесси рассказал, на каком турнире UFC он собирается провести следующий бой
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Новый чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Дрикус дю Плесси ответил на вопрос о том, когда он хотел бы вернуться в октагон. Южноафриканец дал понять, что рассчитывает выступить на на турнире UFC 300, который состоится 14 апреля в Лас-Вегасе (США).

«Я готов провести ещё один бой хоть сейчас. Я не хочу указывать сроки возвращения, но UFC 300 звучит потрясающе» – сказал Дрикус дю Плесси на пресс-конференции после турнира UFC 297.

Напомним, сегодня, 21 января, в Торонто (Канада) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 297. В главном событии вечера Дрикус дю Плесси раздельным судейским решением (48-47, 47-48, 48-47) победил американца Шона Стрикленда и стал чемпиону организации в среднем дивизионе.

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