Дю Плесси рассказал, почему бросил вызов Адесанье

Новый чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси объяснил, почему он бросил вызов бывшему обладателю титула организации Исраэлю Адесанье после победы над Шоном Стриклендом.

«В противостоянии с Иззи нет ничего личного. Это именно тот бой, который хотят увидеть фанаты. Я хочу драться с лучшими. Есть много парней, с которыми я собираюсь драться, но фанаты хотят увидеть мой бой с Иззи. На этом уже было построено много шума Если фанаты каким-то образом не захотят видеть этот бой, то его не будет. Для меня это нормально. Мне все равно, кто будет стоять напротив меня. Но это всего лишь тот бой, который, как мне кажется, люди хотят увидеть, и который привел бы многих в восторг», – сказал Дрикус дю Плесси на пресс-конференции после турнира UFC 297.

Напомним, сегодня, 21 января, в Торонто (Канада) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 297. В главном событии вечера Дрикус дю Плесси раздельным судейским решением (48-47, 47-48, 48-47) победил американца Шона Стрикленда и стал чемпиону организации в среднем дивизионе.