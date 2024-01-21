Новый чемпион UFC дю Плесси: Африка ничего и никого не боится!

Новоиспечённый чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) южноафриканец Дрикус дю Плесси поблагодарил своих фанатов после завоевания титула лучшей организации мира.

«История свершилась! Это Африка, мы ничего и уж точно никого не боимся! Спасибо Южной Африке, для меня большая честь представлять нашу прекрасную нацию», – написал дю Плесси в своих социальных сетях.

Напомним, сегодня, 21 января, в Торонто (Канада) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 297. В главном событии вечера Дрикус дю Плесси раздельным судейским решением (48-47, 47-48, 48-47) победил американца Шона Стрикленда и стал чемпиону организации в среднем дивизионе. Дю Плесси — первый боец в истории ЮАР, ставший чемпионом UFC.