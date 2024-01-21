Стало известно, выступит ли Макгрегор на турнире UFC в Саудовской Аравии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор не выступит на турнире UFC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор UFC Дана Уайт.

Турнир по смешанным единоборствам UFC в Саудовской Аравии должен был пройти 3 марта текущего года. Однако недавно стало известно о том, что данный ивент будет перенесен на лето.

Ранее глава UFC Дана Уайт подтвердил, что популярный ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор Макгрегор вернётся в октагон в 2024 году. При этом Уайт не стал называть его соперника и дату поединка. В последний раз ирландец выходил в октагон летом 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.