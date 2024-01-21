Алекс Перейра: может, последний забег в средний дивизион?

Чемпион UFC в средней весовой категории Алекс Перейра может спуститься в средний дивизион. На это бразильский боец намекнул в своих социальных сетях.

«Может, последний забег в средний дивизион?», – написал Перейра.

Ранее Алекс Перейра уже выступал в средней весовой категории. Более того, бразильский боец становился чемпионом UFC в данном дивизионе. Однако в прошлом году Поатан перешёл в полутяжёлый вес. И в ноябре на турнире UFC 295 Алекс нокаутировал чеха Иржи Прохазку, что позволило ему стать чемпионом организации в дивизионе до 93 кг.

Напомним, сегодня в Торонто (Канада) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 297. В главном поединке вечера южноафриканец Дрикус дю Плесси раздельным решением судей одолел американца Шона Стрикленда и стал новым чемпионом UFC в средней весовой категории.