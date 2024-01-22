Дю Плесси жёстко высказался обо всех, кто не верил в его победу над Стриклендом

Новый чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси прокомментировал победу, которую он одержал в поединке с американцем Шоном Стриклендом.

«История свершилась! Спасибо всем, кто поверил мне и оказывал невероятную поддержку. Те, кто не поверил… Что ж, это выставляет вас тупицами!» — написал дю Плесси на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из соцсетей Дрикуса дю Плесси

Напомним, поединок дю Плесси и Стрикленда состоялся в ночь с 20 на 21 января мск в Торонто (Канада). Бой продлился всю дистанцию и завершился раздельным судейским решением (48-47, 47-48, 48-47) в пользу южноафриканского бойца. Таким образом, Дрикус стал новым чемпионом организации в среднем дивизионе. После победы дю Плесси бросил вызов экс-чемпиону промоушена Исраэлю Адесанье.